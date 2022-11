“Presidenti di Commissione tutti maschi” | l’ossessione della Serracchiani contro la Meloni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov – Qualcuno fermi DeboraGiorgia. Dopo la sberla ricevuta in Parlamento sulla politica di FdI “che lascia indietro indietro le donne”, con la risposta per le rime del premier in aula, la deputata dem non si arrende. Anzi, insiste., secondo round Il secondo round disi combatte su Twitter. Per meglio dire, lo combatte l’esponente del Pd da sola, proseguendo nella sua sedicente battaglia per la parità di genere. Così scrive: “e 14 idelle Commissioni permanenti a Montecitorio sono uomini.scelti dalla maggioranza”. Poi i due hashtag rivoluzionari riferiti alla sberla di ...