Poste | nei 9 mesi utile +21% | vede l' Ebit 2022 a 2 | 3 miliardi

(Di giovedì 10 novembre 2022)Italiane chiude i conti dei primi novedelcon unnetto in crescita del 21%, a 1,4, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dopo un buon terzo trimestre, con ...

Roma, 10 nov. (askanews) - Poste italiane ha siglato il terzo trimestre con ricavi in crescita del 4,3%, a 2,88 miliardi di euro, e un utile ...Poste Italiane "è ben posizionata per continuare a generare ... con ricavi in forte aumento su base annua e un risultato operativo record nei primi nove mesi dell'anno, pari a quasi il doppio rispetto ...