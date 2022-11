Portogallo | Leao | “Convocazione momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia”

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’attaccante del Milan, Rafael, ha espresso la sua emozione per lacon ilin vista dei prossimi Mondiali. Questo il messaggio diffuso su Instagram dal portoghese: “E’ undiper me e la mia. Per la prima volta rappresenterò il mio Paese in una competizione che tutti i giocatori hanno l’ambizione di giocare”. SportFace.

Le convocazioni del Portogallo per il mondiale: solo due gli 'italiani' in lista: il portiere della Roma Rui Patricio e il rossonero Rafael Leão. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei ventisei calciatori convocati per il mondiale. Tra i convocati solo due calciatori di Serie A: Rafael Leão e Rui Patricio.