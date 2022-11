Porto Torres si offre per lo sbarco dei migranti della Ocean Viking | “Non ci giriamo dall’altra parte”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo aver atteso per 18 giorni al largo delle costeSicilia, la naveong Sos Mediterranée ha fatto rotta verso la Francia, dopo aver ottenuto dall’Eliseo l’ok a far sbarcare a Marsiglia le 234 persone a bordo. Lungo il tragitto l’imbarcazione passerà accanto alla Sardegna, e il sindaco diMassimo Mulas ha offerto ilsua città per l’attracco e la messa in sicurezza dei: “È mio intento rendere disponibile la città e ildiad accogliere i naufraghinave di Sos Mediterranée,”. Parole che arrivano a breve distanza dall’invito ...

apre le porte, e il proprio, ai migranti a bordo della Ocean Viking . La nave della Ong Sos Mediterranée è infatti diretta in Francia dopo essersi vista negare unsicuro in ..., nel nord Sardegna, è disponibile ad accogliere i profughi della nave di Sos Mediterranèe Ocean Viking, diretta in Francia dopo avere atteso per giorni invano di poter attraccare in un ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Atteso oggi in Cdm il via libera al decreto sul caro bollette. LIVE ...Parigi attacca Roma sul rifiuto di far attraccare in un porto sicuro la nave Ong: "Inaccettabile". Meloni: "Su navi ci sono migranti, non naufraghi. Su sbarchi a Catania decisione bizzarra dell'autori ...