Porsche 911 Dakar | anteprima della sportiva ' tuttoterreno'

Dakar , la versione ' all terrain ' della sportiva tedesca, sarà presentata il 16 novembre al Salone di Los Angeles . Una"alta" proprio così, paragonabile quello che sarà Lamborghini ...... ma non ha ancora confermato le date di lancio degli equivalenti elettrici puri dellae della suvCayenne.In Bahrain scende la sera e Di Resta mantiene la 9X8 davanti a Toyota e Alpine tra le LMH, mentre in LMP2 è la Oreca di AF Corse a dettare legge, prima come sempre tea le PRO/AM. Le 911 rimangono dava ...Ha migliorato di quasi 5 secondi il precedente primato Porsche 911 GT2 RS MR del 2019 (6:40.330). Record Nurburgring Mercedes-AMG ONE L’hypercar omologata per l’uso stradale Mercedes-AMG ONE con il ...