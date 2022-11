Poliziotto ucciso a coltellate a Bruxelles

Leggi su italiasera

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Due agenti di polizia sono stati accoltellati a, in Belgio, e uno di loro è deceduto. Lo riporta il quotidiano Le Soir, spiegando che l’aggressione è avvenuta a Schaerbeek, vicino alla Gare du Nord. “Una delle nostre pattuglie è stata aggredita da un uomo armato di coltello”, ha detto la zona di polizia di-Nord. “’Due poliziotti hanno poi chiesto rinforzi. Undi un’altra pattuglia ha usato la sua arma da fuoco per neutralizzare l’aggressore. I due ispettori feriti e l’aggressore sono stati portati in ospedale. La procura diè stata informata dei fatti”, ha detto la polizia. Diversi media riferiscono che l’uomo che ha aggredito gli agenti avrebbe gridato “Allah Akbar”, ma in questo momento la polizia non conferma né smentisce. Secondo le informazioni di Le Soir, ...