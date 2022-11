Pinocchio | il film di del Toro promette molto bene

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ildi Guillermo Del, in alcune sale selezionate, avrà un’uscita che precederà di qualche giorno la messa in streaming su Netflix. Come annunciato dalla piattaforma streaming visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, arriva sul grande schermo il 4 dicembre. Il 9 Novembre è stato rilasciato un nuovo trailer( disponibile qui) dell’ultima fatica in stop motion del regista messicano premio Oscar per La forma dell’acqua., il personaggio di fantasia che ha influenzato la vita di del, il nuovodi Del-Photo Credits:fumettologica.itGuillermo delama. Per lui è il personaggio di fantasia che più di tutti l’ha influenzato in tutte le sue scelte di vita. ...