Piazzapulita | anticipazioni 10 novembre 2022

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nuova puntata diin onda stasera, 10, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: le vite in gioco dei migranti; il diritto all’aborto minacciato; l’opposizione che non c’è.: ospiti 10Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte; il Segretario di Azione Carlo Calenda; il politologo Gianfranco Pasquino; Alessandro Zan (PD); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Mario Calabresi, Stefano Cappellini e Antonio Padellaro. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.in streaming ...

