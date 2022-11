Pesaro | si sposa e muore dopo tre giorni a 30 anni Il marito di Mara sotto choc | «Avevamo coronato il nostro sogno»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Novellada appena tre, è stata stroncata da un malore improvviso. È morta a 30Angelini, residente in provincia di, a Vallefoglia, insieme al...

...martedì 8 novembre all'ospedale didove era stata ricoverata in gravi condizioni dal giorno precedente. La giovane sarebbe stata colpita da un aneurisma dell'arteria femorale . Giovane...Il 118 l'ha portata all'ospedale didove il giorno dopo è morta. I medici hanno parlato di un aneurisma all'arteria femorale. Il funerale si svolgerà oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa ...Novella sposa da appena tre giorni, è stata stroncata da un malore improvviso. È morta a 30 anni, Mara Angelini, residente in provincia di Pesaro, a Vallefoglia, insieme ...Sabato si è sposata, martedì è stata stroncata da un malore. Mara Angelini, 30 anni, è morta all’ospedale di Pesaro dove era stata ricoverata in gravi condizioni dal giorno precedente. Mara Angelini a ...