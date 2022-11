Pesaro | si sposa e muore dopo tre giorni a 30 anni Il marito di Mara sotto choc | «Avevamo coronato il nostro sogno»

Il giorno dopo è morta all'ospedale di. Secondo i medici la causa del decesso è stata un aneurisma dell'arteria femorale, che non sarebbe stato diagnosticabile in anticipo, neanche con esami ......martedì 8 novembre all'ospedale didove era stata ricoverata in gravi condizioni dal giorno precedente. La giovane sarebbe stata colpita da un aneurisma dell'arteria femorale . Giovane...Novella sposa da appena tre giorni, è stata stroncata da un malore improvviso. È morta a 30 anni, Mara Angelini, residente in provincia di Pesaro, a Vallefoglia, insieme ...Novella sposa da appena tre giorni, è stata stroncata da un malore improvviso. È morta a 30 anni, Mara Angelini, residente in provincia di Pesaro, a ...