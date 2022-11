“Perché ci siamo lasciati” Luca Onestini | al GF Vip 7 la verità sull’ex fidanzata Ivana Mrazova

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di rivelazioni al GF Vip 7 per. Ha parlato die del motivo principale, che ha causato la rottura della storia amorosa. I due si erano incontrati proprio nella seconda edizione del programma di Canale 5 e subito dopo avevano iniziato una relazione sentimentale. Poi l’anno scorso l’annuncio che rattristò tutti, con l’addio ufficializzato dal ragazzo. Ora nella casa più spiata d’Italia è tornato su questo argomento e ha svelato nei minimi particolari cosa è capitato di negativo nella coppia. Al GF Vip 7si è concentrato non solo su, ma anche su Soleil Sorge. Mentre si confidavano sulle sue ‘pene d’amore’, Salatino ha chiesto ase nel 2017 fosse entrato al GF Vip da ...

la Repubblica

Tim, Labriola: 'su strada giusta, ambizione tornare a crescere in 2023' 'I risultati del terzo trimestre dimostrano chesulla strada giusta e per alcune metriche addirittura in anticipo ...Tuttaviaconsapevoli che lui è il portavoce di un movimento che parte dal basso, non un ... anchele mie parole hanno suscitato ben poco interesse nella dirigenza nazionale. Nessuno mi ha ... I ribelli del clima: "Perché siamo pronti ad andare in galera per salvare la Terra"