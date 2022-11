Per una guardia costiera europea La proposta del gen Tricarico

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il controllo del traffico marittimo è andato negli ultimi anni mutuando sempre più le modalità e le procedure in uso in quello aereo; entrare oggi in una sala controllo delladà l’idea, anche plastica, di una sala operativa di un qualunque centro regionale di controllo del traffico aereo. L’identificazione, la classificazione, il tracciamento ed il controllo di unità navali anche di piccole dimensioni, corrisponde esattamente a quanto accade per velivoli civili e militari. Come in cielo, così in mare Il comparto marittimo però deve compiere un ulteriore passo fondamentale – forse dirimente – se davvero si intenda promuovere una svolta nella regolazione del fenomeno migratorio via mare. Soprattutto oggi, quando l’argomento permane ostaggio di un confronto inconcludente e rissoso, sulla pelle di moltitudini più o meno vaste di disperati ...