Per Biden è stato «un buon giorno per la democrazia americana»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il presidente statunitense si è detto soddisfatto della tenuta dei Democratici alle elezioni di metà mandato: il suo partito ha perso, ma non ha straperso

"Ci sono state le elezioni ed e' stata una buona giornatala democrazia el'America". Commenta cosi' il risultato del voto di Midterm Joe, alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti si e' detto pronto a lavorare con i colleghi repubblicani ma ha chiarito "...... dopo aver dichiarato i risultati di queste elezioni di medio termine buonila democrazia.ha definito il midterm un 'buon giornol'America', sottolineando che la 'gigantesca onda rossa'...'Ci sono state le elezioni ed e' stata una buona giornata per la democrazia e per l'America'. Commenta cosi' il risultato del voto di Midterm ...L’indice di gradimento scivola e l’onda rossa – a quanto ne sappiamo – non fa troppi danni. Potrebbe essere peggio, potrebbe piovere: chissà, ...