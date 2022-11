Pensioni | Cuzzilla Federmanager | ' serve spinta a previdenza complementare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Labitalia) - "Garantiresostenibili alle giovani generazioni con il rilancio dellaintegrativa può e deve essere un obiettivo perseguibile". Lo ha dichiarato Stefano, presidente die Cida intervenendo oggi, con Alberto Marenghi, vice presidente di Confindustria, all'evento per i 30 anni dalla costituzione del Previndai, il fondo diintegrativa dei dirigenti di aziende industriali. "Il secondo pilastro dellanon è mai decollato - ha detto ancora- perché manca una appropriata educazione finanziaria e sono insufficienti gli strumenti che possono incentivare adeguatamente il ricorso a questa forma integrativa. Sappiamo bene che la pensione non potrà in futuro essere totalmente a ...