Pd | Orfini | ' insensato aspettare marzo per il Congresso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov (Adnkronos) - "La vera fase costituente per il Pd sarà l'opposizione e durerà anni. Sarà quella a dirci se sapremo ricostruire il partito. Sarà quella a far emergere nuove leadership". Lo dice Matteo, deputato del Partito democratico. "per celebrare il nostronon ha alcun senso, non è con percorsi artefatti e politicisti che si rifonda il Pd. Il- serve ad altro: darci rapidamente un gruppo dirigente legittimato e rinnovato per rafforzare questo lavoro -prosegue-. Queste prime settimane di opposizione ci dicono che si può fare, che la destra è forte ma che c'è spazio in Parlamento e nel paese per ricostruire. Non complichiamoci la vita da soli, acceleriamo questo benedettoe costruiamo ...