Pattinaggio artistico | MK John Wilson Trophy 2022 | azzurri alla carica | lotta aperta in campo femminile

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono attese sorprese e riconferme nella quarta tappa del circuito Grand Prix-2023 di, quest’anno eccezionalmente in scena in Regno Unito, precisamente a Sheffield, teatro del MK. Gli spunti d’interesse sono presenti in ogni prova, a partire da quella, dove spicca la presenza della celebre nipponica Mai Mihara, l’anno scorso trionfatrice dei Four Continents e pronta a rispondere a distanza a quanto fatto nelle scorse settimane dalle connazionale Kaori Sakamoto (prima a Skate America con 217.61) dsorpresa Rinka Watanabe, prima a Skate Canada con 197.56, e dpromettente Rion Sumiyoshi, terza al Grand Prix De France con 194.35. L’asiatica verosimilmente ...

OA Sport

Un risultato importante che Sara e Niccolò hanno festeggiato con la propria famiglia prima di riprendere gli allenamenti e pensare al prossimo obiettivo. Un podio che per la coppia vuol dire molto e ...... Rachele Prati (pole sport), Giulio Profeta (para triathlon), Martina Stefani (), Giorgio Vezzosi (calcio), Polisportiva La Vecchia (calcio). Il programma completo è disponibile ... Pattinaggio artistico, Conti-Macii: "Il triplo twist è un valore aggiunto. Il podio è un'iniezione di fiducia" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Daniel Grassl cerca il podio. La coppia Guignard-Fabbri ancora in gara dopo il successo di Angers Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai ...