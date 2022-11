Pattinaggio artistico | caso Valieva infinito | la palla passa al CAS

L'Italia reciterà un ruolo da protagonista anche nelle coppie d'dove, tolti i favoritissimi Alexa Knierim - Brandon Frazier, Sara Conti e Niccolò Macii potranno centrare nuovamente una ...Tanti i campioni azzurri, a partire da Matteo Rizzo, passando per Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann fino alla coppia Charlene Guignard e Marco Fabbri, reduci dall'oro conquistato neldi ...Appuntamento sabato 26 novembre all'Allianz Cloud per uno show dal grande fascino artistico e sportivo, giunto alla sua 15esima edizioni ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...