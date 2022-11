Parla l’agente di Udogie | «Rimane sempre concentrato sull’Udinese»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le parole deldi: «Ovviamente si documenta sugli Spurs, ma continua a dirmi che è molto» Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Destiny, hato del giocatore di proprietà del Tottenham ma attualmente in prestito all’Udinese. Di seguito le sue parole. RICHIESTE DI MERCATO – «Il Tottenham lo ha tolto dal mercato acquistandolo ma in precedenza è stata brava anche l’Udinese a superare la concorrenza quando il Verona aveva esigenza di cederlo. Tutti lo avrebbero preso volentieri, anche Milan e Juventus ma in quel momento sono stati i friulani a crederci più degli altri pagandolo 2,8 milioni di euro». UDINESE – «Ovviamente parliamo spesso del Tottenham ma lui continua a dirmi che è molto...

In casa Roma non sipiù del pareggio conquistato sul campo del Sassuolo. A fare notizie, come spesso accade, sono ... Non ha fatto nomi, ma visto'andamento della gara i tifosi e i media hanno ...La diatriba Mourinho - Karsdorp alla Roma non si placa. Della vicenda figlia del pesante sfogo del tecnico dopo la gara col Sassuolo ha parlato in serata anchedel terzino giallorosso, Johan Henkes. 'Siamo sorpresi dalle dichiarazioni di Mourinho e che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma abbiano fatto il suo nome', ha esordito il ...