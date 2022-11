Pakistan | seguaci ex premier Khan riprendono la lunga marcia

Agenzia ANSA

I seguaci dell'ex primo ministro del Pakistan, Imran Khan, hanno ripreso la loro lunga marcia verso Islamabad dalla zona di Wazirabad nel Punjab, dove Khan è stato ferito il 3 novembre scorso. Iniziata alla fine di ottobre nella città di Lahore, con migliaia di partecipanti, la marcia è stata interrotta dopo l'attacco. L'attacco ha sollevato preoccupazioni per la crescente instabilità politica in Pakistan. A Wazirabad gli spari: da venerdì il populista Khan ha intrapreso una «lunga marcia» verso Islamabad per chiedere elezioni anticipate. Era stato destituito ad aprile.