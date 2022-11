Padova | medico dell’Istituto Oncologico accoltellato da un paziente

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 10 novembre 2022) Unè stato aggredito con un coltello, questa mattina a, da unall'interno dello Iov (IstitutoVeneto). Al momento si sa soltanto che ilsi trovava in pronto soccorso, e che le sue condizioni sono stabili.Zaia: “La mia più ferma condanna”Il fatto è stato reso noto dal presidente del Veneto, Luca Zaia, subito informato. "Esprimo la mia più ferma condanna - afferma - per un gesto di enorme viltà, e la mia personale vicinanza al professionista ferito. Seguo personalmente l'evolversi della situazione in contatto con la direzione dello Iov e dell'Azienda ospedaliera".