Oriana Marzoli al Grande Fratello VIP

Leggi su bellezze.tv

(Di giovedì 10 novembre 2022)è un’influencer attualmente concorrente alVip 7. La bella venezuelana è entrata nella Casa di Cinecittà durante la 14esima puntata ed è molto famosa in Spagna per aver partecipato a diversi reality show. Nota per le sue apparizioni lampo nei reality, è nata a Caracas il 13 marzo del 1992 e approda in televisione per la prima volta nel 2012, partecipando appunto alla versione spagnola di Uomini e Donne Mujeres y Hombres come corteggiatrice. Carriera diLa sua carriera da quell’anno prende il volo e anche se non viene scelta dal tronista continua a far parte del programma, prima come tronista e poi in veste di opinionista. Qualche anno dopo, nel 2014,partecipa al reality Supervivientes,l’equivalente dell’italiano Isola dei ...