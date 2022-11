“Odiosi | contro la civiltà” Francia-Italia | tensione alle stelle sui migranti | come reagisce Mulè

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Relazioni più che incrinate”. Giorgio, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza, è ospite di Tagadà, programma televisivo di La7 condotto da Tiziana Panella, per parlare delle frizioni trasulla questione. “Si è detto che lainsieme alla Germania sta dando una mano all'per la redistribuzione dei, con 3500 accoglienze a testa. Ma sapete che dal 1 gennaio ad oggi sono sbarcati oltre 89mila? Bisogna avere un rapporto di realtà, con quello che è un fatto naturale e non emergenziale. Redistribuire 7milasu 89mila è una goccia in mezzo al mare. Il confine a Sud della Sicilia è il confine dell'Unione Europea, non il confine ...