Ocean Viking | quattro migranti elitrasportati in ospedale corso

(Di giovedì 10 novembre 2022)persone a bordo dellasono state trasportate d'urgenza in elicottero in undi Bastia, nel nord della Corsica. L'aveva soc234, alcuni dei quali quasi tre settimane fa, tra Libia e Italia, mentre cercavano di raggiungere l'Europa su barche improvvisate.Dopo il diniego all'attracco da parte del governo italiano, la nave si sta dirigendo verso Tolone, dove la Francia ha datto l'assenso allo sbarco. Una decisione che ha alzato la tensione fra Italia e Francia: il governo di Parigi ha accusato l'Italia di non comportarsi da Paese europeo annunciando lo stop immediato del ricollocamento dei 3.500 rifugiati, come previsto dal Meccanismo concordato in sede Ue e invitando gli altri Paesi membri a fare ...

Quattro persone a bordo dellasono state trasportate d'urgenza in elicottero in un ospedale di Bastia, nel nord della Corsica. L'aveva soccorso 234 migranti, alcuni dei quali quasi tre settimane fa, tra ...Damin ha attaccato l'Italia per la sua scelta "incomprensibile" di non accogliere l', annunciando che la Francia aprirà alla nave il porto di Tolone con i suoi 234 migranti a bordo. Sarà ...La Francia ha annunciato il congelamento immediato del ricollocamento di 3500 migranti che si trovano attualmente in Italia, come protesta per il rifiuto delle autorità italiane di lasciar attraccare ...Scontro totale Roma-Parigi sui migranti. La Francia ha annunciato la sospensione dell'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Il ministro dell'Interno francese Darmanin ha invit ...