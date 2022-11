Ocean Viking | evacuazione sanitaria per 4 migranti

Leggi Anche, Macron come Meloni: la nave ferma al largo della Corsica, sbarcano solo in tre. Il ministro: 'L'Italia rispetti le regole' Nel complesso, dopo la mezzanotte del 10 novembre, ...L'con i suoi 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì in Francia, a Tolone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese Darmanin. Un terzo dei passeggeri dellasarà "...(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - L'Ocean Viking con i suoi 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì in Francia, a Tolone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese Darmanin. Un terzo dei passeggeri ...A Lampedusa è arrivato un barchino con a bordo il cadavere di un bimbo di appena venti giorni, che viaggiava insieme alla mamma e ad altri migranti dall’Africa verso l’Italia. A Lampedusa cadavere ...