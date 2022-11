Nutrizionista | “Dieta campioni sportivi sia fatta con esperti”

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – “Una buona nutrizione non fa diventare un campione, ma un campione non può diventare tale senza una buona alimentazione. Ladegli atleti sia elaborata insieme al”. Ribadisce così l’importanza di un sano connubio tra sport e alimentazione Emilio Buono, biologoche segue diversi atleti d’élite, a proposito dello scandalo che sta attraversando il mondo della ginnastica ritmica. Le pesanti dichiarazioni di Nina Corradini, 19 anni e Anna Basta, di 22, entrambe ex atlete della nazionale italiana di ginnastica ritmica hanno innescato un clamore mediatico senza precedenti e un effetto a catena di testimonianze da tutta Italia, che stanno facendo tremare il mondo della ginnastica ritmica e non solo. “La nutrizione sportiva è una scienza in evoluzione – continua Buono – la ricerca sugli alimenti ...

Le donne in gravidanza dovrebbero chiedere al medico o al nutrizionista notizie riguardanti ... Inserire tarassaco, finocchi, carciofi e cetrioli nella nostra dieta aiuterebbe. Ma anche ananas, melone, ...