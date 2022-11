Nuovo uragano | nuovo rinvio per la missione Artemis I per la Luna

In queste ore la Florida si sta preparando al passaggio dell'Nicole, che mercoledì ha causato danni nell'arcipelago delle Bahamas, ...A volte pochi giorni possono cambiare una vita intera e una passione travolgente come un... Investito di unirresistibile fascino. Ambrose Bierce. Una passione bruciante abbinata a un ...In queste ore la Florida si sta preparando al passaggio dell’uragano Nicole, che mercoledì ha causato danni nell’arcipelago delle Bahamas, nell'oceano ...(Adnkronos) - Se nel resto degli Stati Uniti i repubblicani non hanno ottenuto quello tsunami rosso che tutti prevedevano nelle elezioni di midterm 2022, in Florida invece c'è stato un vero e proprio ...