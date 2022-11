Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino | la sentenza del Tar | la gara va avanti

Mondo Balneare

... Montecalvario, Mercato, Pendino,, S. Giuseppe) Roberto Marino che in giornata ha presieduto ... Tra sette giorni ci sarà unincontro in Municipalità per valutare nuovamente il servizio ......di relax in montagna Ho fatto un po' di scale (ma senza troppo successo) Naturalmente vicon ... e non dimentichiamo mai che ' Non c'è nulla dia Wall Street. Qualunque cosa accada in Borsa è ... Versilia contro Carrara, "nuovo porto causerà erosione spiagge": ricorso respinto Google ha annunciato mercoledì molti dei suoi ultimi progressi nell'intelligenza artificiale e le sue applicazioni in diversi campi, dalla medicina, ...E’ stato ufficialmente inaugurato con il tradizionale taglio del nastro il PalaRecord, il palazzetto dello sport del Centro Universitario Sportivo bolognese che si trova in via del Pilastro: profondam ...