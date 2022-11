Nuovo look per la collana di Bayer “Coltura&Cultura”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Coltura&Cultura nasce comeeditoriale promossa daper far conoscere al grande pubblico i valori della produzione agroalimentare italiana, della sua storia e degli stretti legami con il territorio. Oggi laè disponibile in digitale per venire incontro alle esigenze dei lettori di una maggiore fruibilità.I 15 volumi accompagnano il lettore in un viaggio alla scoperta delle colture più rappresentative del Made in Italy, trattandone non soltanto gli aspetti strettamente agronomici ma anche quelli legati al paesaggio, all'arte, alla cultura e alla storia del territorio. Di particolare interesse e attualità la parte riservata all'alimentazione che sottolinea l'importanza di ciascun prodotto nella nostra dieta e i suoi valori nutrizionali e salutistici.“L'idea di abbinare la versione digitale dei ...