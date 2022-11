Nuova scossa di terremoto magnitudo 4 al largo della costa delle Marche

... sono un ricordo le adunate casiniste convocate per dare unaal palazzo. Ora il linguaggio è ... Le critiche ai dem e lainfatuazione " Se si fosse fatto un congresso vecchio stampo, ...Tom Drechsler , caporedattore e amministratore delegato Automotive del Gruppo Bild, ha dichiarato che laOpel Astra ha dato unaal segmento delle compatte perché ha molte delle qualità ...I nuovi innesti out La Roma con il suo mercato estivo aveva acceso ... voto del 6 e che non fornisce qualità in più ad una squadra che avrebbe bisogno di una scossa maggiore. Una difesa solida senza ...Milano, 10 nov. (LaPresse) - Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata al largo delle coste marghigiane dell'Anconetano. La scossa è ...