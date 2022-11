Nuoto | Campionati italiani invernali 2022 | Benedetta Pilato vince i 100 rana | Ciampi e Cerasuolo si confermano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mattinata di gare o, per meglio dire, di serie nella piscina dello Stadio deldi Riccione, sede dei. Nella vasca corta romagnola ha preso il via una rassegna che definirà la squadra ai nastri di partenza dei Mondiali di Melbourne (vasca corta), in programma dal 13 al 18 dicembre. Compagine tricolore che prenderà parte alla competizione iridata con dei criteri di selezione molto precisi, legati ai tempi-limite imposti dalla FIN. Da sottolineare che gli atleti vincitori di medaglie individuali durante il Mondialedi Budapest (Ungheria) in vasca lunga sono già qualificati. Ci saranno poi le staffette classificate entro il quinto posto dei Mondiali citati, nonché i vincitori degli ori negli Europeidi Roma nella piscina da ...

OA Sport

