Nuoto | Benedetta Pilato | “I risultati della scorsa stagione mi hanno dato consapevolezza”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Chiusa la prima giornata di gare ai Campionati Italiani invernali di Riccione, con numerosi titoli già assegnati. Nei 100 rana donneha confermato la propria supremazia: in 1.04.66 la pugliese, già certapartecipazione ai Mondiali di Melbourne in quanto campionessa d’Europa in carica, ha battuto Arianna Castiglioni (1.05.02) e Martina Carraro (1.05.20). Peril percorso in vista dell’Australia non è stato per nulla facile, ma con la prova di quest’oggi è una buona iniezione di fiducia: nonostante il biglietto aereo già in tasca, la pugliese ha chiuso con un crono tre centesimi inferiore all’1.04.69 che serviva per garantirsi un posto ai prossimi Mondiali. “Riprendere con intensità e brillantezza non è mai facile – afferma laai microfoni...