Novità Kvaratskhelia | notizia dalla Georgia | i tifosi sperano!

(Di giovedì 10 novembre 2022) Altri tre punti e un’altra vittoria quella conquistata dal Napoli contro un Empoli che ha messo in difficoltà più del previsto gli uomini di Spalletti. I toscani sono riusciti a portare lo 0-0 fino a quando, al minuto 70, Lozano ha trasformato il rigore procurato da Osimhen. Il fattore che sta garantendo ai partenopei tutti questi punti, 38 su 42 disponibili, è sicuramente la panchina lunga,quale il tecnico di Certaldo è riuscito in molti casi a risolvere situazioni abbastanze complicate.: lasuInfatti, nonostante la grande assenza di questo ultimo periodo di Khvicha, altri giocatori hanno potuto mostrare il loro potenziale e mettersi in mostra, come Elmas o Lozano, che sono risultati decisivi nelle ultime ...