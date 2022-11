Non si ferma il terremoto nelle Marche | nuova scossa di magnitudo 4 0

Leggi su agi

(Di giovedì 10 novembre 2022) AGI - Lungo la costa Adriatica la terra trema ancora. A distanza di alcune ore da quella forte e violentadi mercoledì, alle 13.35 nuovi eventi sismici hanno caratterizzato l'intera area. L'epicentro, sempre in mare. Il sisma è stato registrato con unadi 4.0 ad una profondità di 9 chilometri. Le sollecitazioni alla crosta terrestre sono state avvertite distintamente ad Ancona, specie negli edifici più alti. A differenza di quanto accaduto mercoledì, quando erano caduti calcinacci e pezzi di intonaco da diversi edifici, al momento non si registrano danni. Iniziano intanto una prima conta dei danni e le verifiche sulla staticità degli immobili.province di Ancona e Pesaro-Urbino proseguiranno per tutta la giornata i controlli statici degli edifici, pubblici e privati, danneggiati dalle scosse di ...