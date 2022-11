Non è stato un malore | Che cosa è successo davvero all’imprenditore trovato morto in auto

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quello che sembrava essere un decesso conseguente ad unè in realtà ben altro. Dopo approfondite indagini èrisolto il giallo della morte di Angelo Bonomelli Il suo cadavere erascoperto sul sedile del conducente di un suv di sua proprietà, in un parcheggio del comune di Entratico, in provincia di Bergamo. L'articolo Non èunCheinNewNotizie.it.

Il Post

'Èfatto un grande lavoro, superando le difficoltà che si stavano registrando proprio sulla ... Quando ho annunciato una Grande Alleanza per la Scuola e per il Meritointendevo fare della ...ucciso un poliziotto a Bruxelles, colpito a coltellate nel quartier di Schaerbeek , secondo ... Un dettaglio per il momentoconfermato dalla procura, cheesclude la pista terroristica ... È stato confermato ufficialmente che Putin non parteciperà di persona al prossimo G20 Pierre Kalulu ha rinnovato con il Milan fino al 2027, è ufficiale! Il centrale rossonero, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato dell'essere titolare in un grande club ...Il Gas naturale ritrova forza per provare un rimbalzo, ma per il momento i livelli tecnici reggono. Analisi aggiornata.