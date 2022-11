Nina Moric confusa sui social preoccupa in fan | “Sono sola e patetica”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Fan in ansia per. La modella croata, vista di recente a “Belve”, alterna momenti in cui sparisce letteralmente Perizona Magazine.

Le parole della modella hanno fatto preoccupare i followers: ecco cosa è successo In queste ultime ore il nome diè tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L'ex moglie di Fabrizio Corona è apparsa sulla sua pagina Instagram dove si è lasciata andare ad alcune confessioni ...Striscia brutale: "Ecco il sosia di" - GuardaNina Moric appare sempre più confusa e in difficoltà sui social. La modella croata è sempre più frequente che sparisca dai social per un po' e poi torni con una ...La modella croata Nina Moric appare sempre più confusa e in difficoltà sui social. A preoccupare i fan sono i contenuti che la donna posta su Instagram che appaiono sempre più confusi e slegati tra lo ...