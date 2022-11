Next Gen ATP Finals 2022 | la programmazione completa di giovedì 10 novembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nella giornata odierna,10, si disputeranno gli ultimi incontri della fase a gironi delle Intesa SanpaoloGen Atpe saranno ben 3 gli azzurri impegnati nei vari match in programma. I match di oggi pomeriggio ATP Barcellona – Photo Credit: via Facebook,Gen ATPOfficial AccountLadell’Allianz Cloud sarà inaugurata alle ore 14 dal match che vedrà opposti Matteo Arnaldi (n. 134 Atp) e Jiri Lehecka (n. 74). A seguire sarà poi la volta dello statunitense Brandon Nakashima (n.49) e del 21enne di Perugia Francesco Passaro (n. 119). La sessione serale prenderà il va non prima delle 19.30 e si aprirà con lo scontro fra il taiwanese Chun-Hsin Tseng (n. 90) e l’elvetico Dominic Stricker (n.111). Chiuderà la giornata la ...