Nella giungla australiana per un reality show | l' ex campione di rugby non ha saputo tenere la bocca chiusa Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di giovedì 10 novembre 2022) In queste settimane Mike Tindall, marito di Zara Phillips e nipote della principessa Anna, è in Australia come concorrente del“I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!”., lontano da tutti, si è lasciato tentare dal raccontare qualche segreto di famiglia… (foto: Getty) Meno male che si trovain Australia. Lontano da tutti, irreperibile sul cellulare, disconnesso dai social. Perché se Mike Tindall, in queste ore, fosse stato a casa – o, quantomeno, rintracciabile al telefono – sarebbe stato difficile per lui scampare alla furia della moglie Zara Phillips. La figlia della principessa Anna, sposata con Tindall dal 2011 e madre dei suoi tre figli, non deve avere preso bene le ultime esternazioni del marito a I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! (ndr. ...