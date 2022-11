Nba 2022 2023 | Milwaukee Bucks sempre più primi nella East | LeBron predica nel deserto a Los Angeles

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) I risultatinotte Nba tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre. Vincono gli Orlando Magic, questa volta senza Paolo Banchero, costretto al forfait per un problema alla caviglia sinistra. 87-94 in casa dei Dallas Mavericks nonostante in 29 punti di Dinwiddie. Volano ancora più alto i Portland Trail Blazers, che passano con i Charlotte Hornets per 105-95. MVP Damian Lillard, con 26 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Vittoria al cardiopalma per i Denver Nuggets, che in casa contro gli Indiana Pacers si impongono solo negli ultimi minuti col risultato di 122-119, volando ora al quarto posto della West. Chi invece la West la comanda, sono gli Utah Jazz, che vincono anche contro gli Atlanta Hawks per 125-119. Il finlandese Markkanen mette dentro 32 punti fondamentale per la decima vittoria su 13 gare. Da segnalare anche, nonostante la sconfitta, i 19 rimbalzi di Clint ...