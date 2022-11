Nazario Pagano presidente della I commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA –, neo deputato di Forza Italia, è stato elettodei. Soddisfazione è stata espressa dall’esponente forzista, che parla di “un importante attestato di fiducia e stima alla mia carriera politico-istituzionale che mi impegno a onorare al meglio. Per avermi proposto e sostenuto in un incarico così prestigioso vorrei ringraziare ilSilvio Berlusconi, i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, e tutti gli onorevoli colleghi di Forza Italia”. Poiaggiunge: “Vorrei inoltre ringraziare le decine di migliaia di cittadini e sostenitori che lo ...

Presidente eletto il forzistae vicepresidente Riccardo De Corato di Fdi. La commissione sarà il luogo in cui transiteranno anche le riforme in materia di assetto costituzionale e ...Considero l'elezione a Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati come un importante attestato di fiducia e stima alla mia carriera politico istituzionale che mi ...Alla Camera Fratelli d'Italia porta a casa la torta più grande, sette poltrone su quattordici. Quattro vanno alla Lega. A Forza Italia vanno tre presidenze ma ...Nella giornata odierno si è iniziato con la definizione dei presidenti delle commissioni alla Camera dei Deputati Oggi e domani le commissioni di Camera e Senato eleggono i loro presidenti. Oltre alle ...