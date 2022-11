Nato | Meloni | ' difendere valori occidentali | pace mai scontata'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "L'alleanza atlantica è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre Nazioni: senza sicurezza non c'è crescita, dobbiamoi nostri comuni. Lanon è, dobbiamo essere pronti a difenderci efficacemente". Lo ha detto il premier Giorgiaal termine dell'incontro con il segretario generale della, Jens Stoltenberg, oggi in visita a Palazzo Chigi.

