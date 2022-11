Napoli | Repubblica rivela | rientro Kvaratskhelia slitta per evitare rischio doping

(Di giovedì 10 novembre 2022) Luciano Spalletti aspetta Khvicha, ma non c’è fretta. Ilvuoleogni fattore di, anche disciplinare. Come spiega, l’utilizzo del cortisone è vietato dal 1° gennaio 2022 dalla Wada (Agenzia mondiale anti). Per questo motivo, senza infiltrazioni, ilè stato di fatto rallentato dal nuovo regolamento sul. L’attaccante georgiano sta seguendo un percorso terapeutico personalizzato sotto la supervisione del Dott. Canonico. Il talento migliora, tra fisioterapia e palestra. Nelle prossime ore proverà a correre, attese le risposte. SportFace.

