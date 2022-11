Napoli | agguato al rione Traiano | 28enne colpito alla testa

Leggi anche, giovane miracolato dai killer: colpito da un proiettile in faccia La storia di Nicola Barbato, il poliziotto paralizzato dalla camorra. Il pentito: 'Carabiniere fece ...RIVOLI E PARADISO INLa formazione rivolese capitanata da Del Pesce ha dato prova delle propria forza mentale nell'ultimo turno rimontando il Caselette dallo 0 - 2, maturato nell'arco dei ...Un giovane napoletano è stato ferito alla testa da un colpo di pistola. L'uomo, Antonio Artiano, 28 anni, dopo i primi soccorsi all'ospedale San Paolo è stato ...Agguato tra i palazzoni del Rione Traiano, periferia ovest di Napoli, nel tardo pomeriggio di oggi, 10 novembre 2022: un giovane è stato ferito alla testa da un colpo di pistola. Gli spari in zona via ...