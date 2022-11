Napoletano morto col monossido a Milano | «Non rispondeva al telefono | così abbiamo dato l' allarme»

Lutto nelper la morte del giovane Pietro Caputo. Il 21enne era a Milano da una sola settimana. in ... Il 21enne èintossicato, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni. In queste ......porta ad Acerra nel. A perdere la vita un uomo di 69 anni. I soccorsi Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 ma per il 69enne non vi era ormai più nulla da fare. E'...«Mia sorella Anna non aveva notizie di Francesco, che non rispondeva al telefono. Si è allarmata, fino a contattare la struttura presso la quale mio nipote alloggiava. Una volta ...Lutto nel Napoletano per la morte del giovane Pietro Caputo. Il 21enne era a Milano da una sola settimana. in cerca di un lavoro. Ieri, per cause ancora in via di accertamento, l'alloggio del residenc ...