(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov –, che dirigerà il Don Giovanni di Mozart al Teatro Regio di Torino il prossimo 18 novembre, bacchetta lasulla: “Non haniente”. Stronca la deriva politicamente corretta, esalta il patriottismo e dice no all’invasione di direttori stranieri in musei e teatri italiani. Un’intervista rilasciata a La Stampa tutta da gustare. Cosìbacchettae politicamente corretto “In epoca di #Me Too, come sarebbe stato accolto il Don Giovanni di Mozart?”, viene chiesto al. E lui risponde senza mezzi termini: “Il Don Giovanni ma anche Le Nozze di Figaro o il Così fan tutte, se si continua ad insistere spesso erroneamente sul ...

Il Primato Nazionale

... e viene considerato unda riscoprire e imitare, è forse perché ha nutrito il suo talento artistico di un'incessante curiosità per qualunque forma di, riuscendo poi a riportare tutto ......cattedrale "Lanella cattedrale di Vercelli. Storia istituzioni, figure (1372 - 1650)" un titolo impegnativo per un prestigioso volume curato da Paolo Cavallo e mons. Denis Silano (di ... Musica maestro, Riccardo Muti le suona alla sinistra: “Non ha fatto nulla per la cultura, ora riscopriamo la Patria” Il direttore d'orchestra: "In Corea o in Giappone le sale sono piene di giovani. Hanno scoperto da decenni la bellezza della nostra musica. Da noi ...Il rocker in Campidoglio per ricevere la Lupa d’oro dal sindaco Gualtieri che duetta con lui con la chitarra, ma in via riservata, sulle note di Albachiara ...