Muriqi idolo al Mallorca 8 gol | segna anche all’Atletico di Simeone

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Vedat. Oggetto misterioso alla Lazio. Cannoniere delquesta sera decisivo: un suo gol ha steso l’Atletico Madrid disempre più in crisi. L’attaccante kosovaro è giunto a quota otto gol in Liga, è andato in rete per la quarta partita consecutiva. nella classifica marcatori (il Pichichi) è secondo con 8 gol a pari merito con Borja Iglesias. In testa, a quota 13, c’è Lewandowski. Al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni: “Abbiamo giocato una grande partita. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Abbiamo difeso bene e oggi abbiamo vinto. Sono felice e soddisfatto. Andiamo alla pausa dei Mondiali rilassati” Maiorca: “Mi è arrivato arrivare qui dopo l’Italia, c’è più tecnica e volevo giocare di più. Vorrei poter finire la mia carriera qui. Ho trovato a Maiorca la fiducia ...