Mosca annuncia il ritiro da Cherson | scetticismo tra i vertici ucraini Zelensky | «Il nemico non fa regali | né gesti di buona volontà Serve prudenza»

(Di giovedì 10 novembre 2022) «Ilnon ci fa, non fadi. Di conseguenza, ci muoviamo con molta attenzione, senza emozioni, senza correre rischi inutili, nell’interesse di liberare tutta la nostra terra e in modo che le perdite siano il più ridotte possibile». Sono le parole del presidente ucraino, commentando l’annuncio della ritirata russa da. Quest’oggi infatti, Sergei Shoigu, il ministro della Difesa della Russia, ha dato ordine all’esercito di ritirarsi dalla città di, occupata dallo scorso 1 marzo, per stabilire una nuova linea di difesa sulla riva orientale del fiume Dnipro. Ma il governo di Kiev preferisce la linea della cautela. Il presidente ucraino aggiunge: «Sicuramente non darò da mangiare al ...

La decisione sarebbe stata presa dal ministro della Difesa Shoigu dopo un rapporto ricevuto dal comandante delle forze russe in Ucraina, il generale Surovikin. Ma da Kiev arriva subito una smentita: '...Surovikin ha detto che l'Ucraina non ha abbandonato la sua offensiva, che in realtà è rallentata nelle ultime settimane, e continua a colpire; gli uomini dihanno resistito causando un numero ...Morto il vice governatore filorusso: per la stampa russa è morto in un incidente d'auto. L'Ue lancia pacchetto di aiuti da 18 miliardi Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha ordinato il ritir ...La mossa dopo mesi di guerra e perdite di Mosca. Un segnale del Cremlino per i negoziati La Nato: aspettiamo. Kiev scettica, teme una trappola ...