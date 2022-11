Monza | Palladino | «Affrontiamo un avversario di grande valore»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le parole di Raffaelle: «Turnover? Per me non esiste, esiste solo la partita di stasera. Mi fido del gruppo» Il tecnico del, Raffaele, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida con la Lazio. Di seguito le sue parole. «undi. La Lazio è una squadra organizzata, che gioca bene a calcio e si difende bene. Non è facile affrontarla in questo momento, sarà galvanizzata dopo la vittoria del derby. Turnover? Per me non esiste, esiste solo la partita di stasera. Ho un gruppo di giocatori forti e mi fido di loro. Scontro diretto con la Salernitana? Solo da domani ci penseremo, stasera mi aspetto una risposta contro la Lazio».