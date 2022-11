Mondiali Qatar | lo scandalo che scuote il torneo | le accuse sono gravissime

A 32 anni di distanza dal primo, storico raggiungimento dei quarti di finale in un Mondiale, impresa riuscita al Camerun ad Italia '90 , le rappresentanti africane vogliono tornare a stupire nel primo ...- Una nuova clamorosa denuncia scuote il mondo del calcio a dieci giorni dall'inizio della Coppa del Mondo. Un rapporto della Equidem Research and Consulting evidenzia ulteriori violazioni dei ...Non una buona notizia per Southgate che, al Mondiale, ha bisogno del miglior Kane possibile per sperare di fare tanta strada.È crisi in casa Roma. José Mourinho è uscito allo scoperto criticando Karsdorp a scena aperta (senza mai nominarlo): «Un giocatore ci ha tradito. Gli ho detto di ...