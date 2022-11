Mondiali Qatar | Israeliani e Palestinesi insieme

(Di giovedì 10 novembre 2022) La FIFA ha preparato dei charter per andare inper i tifosi: un caso senza precedenti La Fifa ha annunciato che in occasione dei2022, i cittadinisi recheranno ina quelliper assistere alle partite. Preparati dei voli charter per tifosi di entrambe le nazionalità, con la licenza del governo israeliano (che vieta aidi partire da Tel Aviv) dalla città israeliana fino a Doha. Di seguito il commento di Infantino. «Siamo lieti che sia stato trovato un accordo grazie al qualepotranno godersi il calcio. Il calcio è in grado di unire le ...

(Hermann) Appena due giorni fa l'ambasciatore deiin, Khalid Salman, aveva definito "l'omosessualità è una malattia mentale". Una dichiarazione quanto poco inopportuna, viste le ...... "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/- calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Senegal, Samoura: 'Utilizzeremo gli sciamani per avere Mané in'" } ] } ]Cristiano Ronaldo guida il Portogallo in Qatar: due big a casa. Resi noti i nomi dei convocati lusitani per il Mondiale: fuori dalla lista sia Renato Sanches che Joao Moutinho. Portieri: Diogo Costa ...In Qatar ci sarà anche Remo Freuler. L’ex centrocampista dell’Atalanta, attualmente in Inghilterra al Nottingham Forest, è stato inserito dal commissario tecnico svizzero Yakin nella lista dei 26 ...