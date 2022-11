Mondiali Qatar 2022 | Pier Silvio Berlusconi | “Offerta della Rai esagerata | è servizio pubblico?”

(Di giovedì 10 novembre 2022)di, ad di Mediaset, ha parlato dell’assegnazione dei diritti tv per iin, andati alla Rai: “Avevamo fatto un’alta, ma la cifra proposta dalla Rai è. Alla fine è un bene per noi che ice li abbiano loro piuttosto che altri competitor. Fatto sta che da cittadino mi chiedo se sia una cosa sensata spendere 200 milioni più i costi di produzione per i diritti tv? E’questo? Se li avessimo comprati noi i diritti quantomeno sarebbero stati soldi spesi da un’azienda privata e non da una che vive con il contributo dei cittadini“. SportFace.

Corriere dello Sport

Czesaw Michniewicz, commissario tecnico della Polonia, ha diramato la lista dei convocati per iinCzesaw Michniewicz, ct della Polonia, ha ufficializzato le convocazioni ai prossimiin. Portieri: Dragowski (Spezia), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus); ...Dovrebbero essere sette i giocatori della Fiorentina impegnati con le loro nazionali ai Campionati del Mondo in, che avranno luogo da domenica 20 novembre al 18 dicembre 2022. La massima competizione calcistica è alle porte: dopo la partita con il Milan di domenica prossima 13 novembre, la serie A si ... Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime I ragazzi del ct Michniewicz puntano a passare i gironi per la prima volta dal 1986. Tutto sulla Polonia: la rosa, la formazione tipo e i consigli per il fantamondialeContentsI ragazzi del ct Michniew ...Il centrocampista della Juventus Weston McKennie è tra i convocati per il Mondiale in Qatar 2022 che giocherà con la casacca degli Stati Uniti. Il bianconero ha raccontato così le proprie sensazioni ...